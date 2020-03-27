Британія вже не намагається шукати м'яких альтернатив у боротьбі з коронавірусом. І теж вводить жорсткі заходи карантину. І це не дивно, бо вірус шириться швидше, ніж очікували. Заразилися вже і прем'єр - Борис Джонсон, і спадкоємець престолу - принц Чарльз.

Однак, деякі відмінності зауважимо: цілком раціональні, у британському карантині таки є. Тему продовжить Світлана Чернецька.

Сімдесяти чотирирічна Памела самоізолювалася ще два тижні тому. Не чекаючи вказівок влади.

Памела Еддіс, 74-річна британка:

Коронавірус може сильно вплинути на мої легені. А якщо апаратів штучної вентиляції легень усім не вистачатиме, то рятуватимуть молоду людину, а не мене.

Тож вона закупила продуктів на кілька місяців, і ні кроку далі свого садка. На наше прохання пані Памела сама зняла умови добровільного карантину. Каже, діти з онуками не приходять, аби не наражати на небезпеку.

Звісно я сумую за живим спілкуванням. Я мала змогу сісти в машину і поїхати до своїх дітей та онуків. Тепер говоримо лише по відеозв'язку. Але мені дуже пощастило, бо хоча мені вже за 70, я на "ти" з комп'ютером.

Памела закрилася на карантин раніше за найвідомішу бабусю країни. Дев'яносто чотирирічна королева Єлизавета теж у групі ризику. Особливо зараз, коли в сім'ї Віндзорів виявили перший випадок зараження коронавірусом. У принца Чарльза. В Букінгемському палаці кажуть: у спадкоємця престолу легкі симптоми. А королева почувається чудово.

Його Високість підхопив коронавірус під час однієї із численних зустрічей. Бо ще минулого тижня в країні були встановлені мінімальні обмеження. Приміром, церковна служба у Вестмінстерському Абатстві за участі всієї королівської родини відбулася 9 березня, коли в Італії вже виявили понад 400 смертей!

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми маємо чіткий план. Почали з фази стримування - відстежували кожен новий випадок та ізолювали. Зараз переходимо до наступної фази - щоб відтермінувати пік ураження.

Британія не поспішала із обмежуваннями. Коли в Італії вже ввели загальнонаціональний карантин, тут навіть про дотримання дистанції не згадували.

Кріс Вітті, головний лікар Англії:

Якщо запровадити карантин надто рано, ентузіазм людей вичерпається якраз у пік епідемії. Тож це непродуктивно. Тому ми відтягуємо ці заходи.

Стратегія уряду полягала в досягненні колективного імунітету. Лондон хотів, аби 80% населення - молоді та здорові - легко перехворіли на COVID-19. Головне - вчасно ізолювати літніх людей. Тож для початку закликали до самоізоляції усіх із кашлем. Потім радили не виходити з дому без необхідності. Та оскільки усі розважальні заклади та ресторани працювали, то люди і далі жили звичним життям.

Аліса Ганю, відвідувачка театру:

Я боялася, що виставу скасують, тим паче Трамп уже закрив авіасполучення з іншими країнами. Але ні - шоу триває.

Перші жорсткі заходи тут ввели лише тиждень тому. Коли побачили, що в Лондоні коронавірус шириться швидше, ніж прогнозували. По всій країні наказали закрити школи і садки. Щоправда, окремі групи досі працюють - для дітей медиків, поліцейських та працівників інших критично важливих галузей.

У суботу прийняли взагалі безпрецедентне рішення - закрити паби! А паби у Британії працювали навіть у часи Другої світової.

Адам Веллс, житель Лондона:

Я розумію чому паби закрили, але сподіваюсь, що це не на пів року. Бо для англійця прожити 6 місяців без пабу - нереально.

Утім, жодне з цих обмежень вже не сповільняє коронавірус. Країна йде шляхом Італії. Щодня - уражень та смертей більшає. Тож із м'якою тактикою - покінчили.

Амітава Банерджі, автор доповіді Університетського коледжу Лондона:

Ми підрахували, що за сценарію, яким йде британська влада, є ризик надмірних смертельних випадків. Від 30 до сімдесяти тисяч!

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я вимушений надати британцям дуже просту інструкцію - ви маєте залишатися вдома. Дозволено покидати дім лише у кількох випадках: купити продукти, раз на день можна виходити на вулицю, щоб позайматися спортом та за медичною допомогою.

Сьогодні вже і у Бориса Джонсона підтвердили COVID-19! Про це прем'єр повідомив сам. І додав, що хоч і йде у самоізоляцію, керувати країною продовжить.

Борис Джонсон прем'єр-міністр Великої Британії:

Привіт, друзяки! Хочу повідомити вам останні новини, а саме, що у мене з'явилися легкі симптоми коронавірусу - це температура і кашель. Тож за порадою головного лікаря я зробив тест і він виявився позитивним. Тож я працюю з дому, але не сумнівайтеся, що за допомоги чудес сучасної технології, я зможу вести боротьбу з коронавірусом.

Британія виявилася абсолютно не готовою до епідемії. Даються взнаки роки недофінансування системи охорони здоров'я. Тут критично бракує медперсоналу. Тож уряд закликає лікарів-пенсіонерів повернутися на роботу. Вже відгукнулися понад одинадцять тисяч. Крім них, залучили ще 24 тисячі студентів.

Шукають і волонтерів, які могли б забирати пацієнтів із лікарні, розносити ліки, закуповувати їжу і навіть просто телефонувати самотнім людям. За добу зголосилося півмільйона добровольців! Серед них - Аміра. На час карантину їй довелося закрити кав'ярню.

Аміра Гая, власниця кав'ярні:

Мені здається, що в такі жахливі часи проявляється найкраще в людях. Кожен намагається підтримати інших. І якщо у мене з'явився вільний час, то чому б не допомогти.

Крім дефіциту людських ресурсів гостро постає питання забезпечення. Бракує захисних костюмів для медиків і навіть масок. Техніки теж не вистачає. Уряд кинувся терміново закуповувати апарати ШВЛ. Та на світовому ринку вони зараз на вагу золота. Тож довелося шукати нестандартні підходи.

"Його можна використовувати, коли поблизу немає розетки чи відключили світло, і можна пересувати разом із пацієнтом".

Цей прототип апарату вентиляції легень розробила компанія, яка виготовляє пилососи. Вона отримала замовлення від уряду.

Нік Грей, засновник компанії:

Ми розуміємо, як працює повітря. Ми розробляємо пилососи, тож знаємо що таке літри на секунду чи міліметри водного тиску. І нам треба було лише адаптувати певні речі.

Інша проблема - ліжкомісця. Бо навіть до епідемії палат не вистачало. Тепер, коли хворих на COVID-19 уже понад десять тисяч - їх треба десь розміщувати.

Це найбільший виставковий центр у Лондоні. 100 тисяч квадратних метрів. Уже до понеділка тут встановлять 500 ліжок інтенсивної терапії. Потім ще біля трьох тисяч.

Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

З допомогою військових та медиків ми зробимо все можливе, щоби забезпечити кожному необхідний рівень допомоги.

Міністр розповів усі подробиці функціонування тимчасової лікарні. Зокрема, що на її території спорудять і морг. В інших лікарнях теж роблять добудови та встановлюють намети.

А ось цю нову будівлю, де видніється білий дах, звели в центрі Лондона буквально за ніч. Раніше тут була стоянка водіїв столичного таксі. Тепер тимчасовий морг. За найкращого розвитку подій - коли усі сидітимуть на карантині і медична галузь працюватиме на відмінно у 67-мільйонній країні чекають близько 20 тисяч смертей від коронавірусу. Якщо щось піде не так кількість летальних випадків стане значно вищою.