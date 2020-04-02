Скандал у Херсонському порту. В "Укррічфлоті" заявляють про безпідставні перевірки і тиск на перевізників. Хто і що вимагає від підприємців?

Майже 12 мільйонів тонн на рік. За останні 5 років, обсяги вантажів, що перевозяться Дніпром збільшилися утричі. Тепер цей водний шлях - стратегічно важлива транспортна артерія.

Карантин, перекриті кордони та логістичні труднощі - проблеми, які майже не стосується судноплавства. Серед лідерів терміналів - компанія "Укррічфлот". На її частку припадає понад 30 відсотків вантажоперевезень, здебільшого - експорт з-за кордону. На ринку вдало працює понад 15 років без жодних проблем.

Ігор Сібрін, начальник департаменту безпеки судноплавства АСК "Укррічфлот":

У компании не было никогда проблем с контрольно-надзорными органами. Однако, в последнее время при проверках судов в порту Херсон стали выдвигать необоснованные требования, основанные на их трактовке закона или же личном мнении. При этом, при проверке суден имеет место превышение полномочий, выражаемых в требовании следовать по речке Днепр только с лоцманом. При этом, эти несоответствия, эти требования выдвигаются без какой либо ссылки на нормативную базу.

Інспектори Херсонського порту, під керівництвом капітана Юрій Яцко, винесли припис, з підстав, начебто, відсутності свідоцтва про мінімальний склад екіпажу для плавання на внутрішніх водних шляхах України та відсутності лоцмана порту на судні.

Дмитро Козаченко, виконавчий директор Асоціації "Річки України":

Во время осмотра судов, владельцем которых является украинский перевозчик, были составлены акты и в дальнейшем оформлены предписания. В которых, по мнению главного специалиста отдела Черноморо-Азовского межрегионального управления государственной службы морского и речного транспорта Украины, господина Кондаловского, зафиксированы нарушения, - в результате чего, незаконно была остановлена эксплуатация 5 судов "Укрречфлота" до их устранения.

Судна про які йде мова типу - "річка-море" не підпадають під порядок визначення мінімального складу екіпажу судна, - кажуть юристи, - а виконують більш жорстку норму і мають свідоцтва судна що здійснює міжнародні рейси. Функції лоцмана виконує капітан, тож накладення заборони називають абсурдним.

Ігор Сібрін, начальник департаменту безпеки судноплавства АСК "Укррічфлот":

При попустительстве капитана порта Херсон, господина Яцко, который вместо того, чтобы своевременно дать соответствующую правовую оценку работе своих подчиненных - не реагирует на нее, тем самым, потакает нарушению законодательства. И, к сожалению, это все происходит на фоне того, что Международная морская организация обратилась к правительствам стран, оказать максимальное содействие для работы международного судоходства в этот сложный период.

Яку саме економіку підтримують у Херсонському порту інспектори, під патронатом свого капітана, Юрія Яцка і чим керувалися під час накладення санкцій до транспортного гіганта і справного платника податків - рушаємо дізнатися особисто - попередньо, відправивши запит.

В Киеве наш центральный орган. Все комментарии туда. - Навіть якщо запит до вас прийшов? - Все запыты тоже через Киев. Все официальные службы, через СБУ, тоже через Киев.

До Держслужби морського та річкового транспорту запит ми вже відправили. З приводу можливих зловживань капітаном Херсонського порту Яцком та його "командою" з нами погодився поспілкуватися на наступному тижні, виконуючий обов'язки начальника служби, Сергій Звягінцев. Аналогічні звернення, також надіслали до Мінінфраструктури та до мерії Херсону.

Дмитро Козаченко, виконавчий директор Асоціації "Річки України":

Ситуация относительно незаконной остановки флота откровенно удручает. Ведь "Укрречфлот" - надежный перевозчик с хорошей репутацией. Компания давно и уверенно работает на рынке речных перевозок в Украине, создает в стране новые рабочие места и платит налоги в бюджет. Более того, она продолжает исправно работать во время мировой пандемии коронавируса, когда многие представители бизнеса затягивают пояса или полностью прекращают работу. Не это ли важно в период, когда мировая и, в частности, украинская экономика оказались в кризисном положении?

Компанія також надіслала свою скаргу з обґрунтуванням незаконності винесених заборон, до Держслужби морського та річкового транспорту. Тим часом, заборона використання суден, накладена підлеглими капітана порту Юрія Яцка вже завдала "Укррічфлоту" збитків на мільйони гривень. Значна частина з них могла б потрапити до бюджету, у вигляді податків.