На Вербну неділю Папа Франциск правив святкову месу у майже порожньому соборі Святого Петра. Окрім священнослужителів та журналістів, у храмі було не більш як півтора десятка людей. На площі перед собором, яка зазвичай щонеділі ущерть заповнена людьми, теж було порожньо.

У своїй промові понтифік закликав вірян у період труднощів, пов'язаних з пандемією, відкрити серце Богові. Завтра у католиків римського обряду починається Страсний тиждень.