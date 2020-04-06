Папа Римський правив святкову месу у порожньому соборі Святого Петра [ Редактировать ]
На Вербну неділю Папа Франциск правив святкову месу у майже порожньому соборі Святого Петра. Окрім священнослужителів та журналістів, у храмі було не більш як півтора десятка людей. На площі перед собором, яка зазвичай щонеділі ущерть заповнена людьми, теж було порожньо.
У своїй промові понтифік закликав вірян у період труднощів, пов'язаних з пандемією, відкрити серце Богові. Завтра у католиків римського обряду починається Страсний тиждень.
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