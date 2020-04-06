Цены на нефть резко упали - Bloomberg [ Редактировать ]
В понедельник, 6 апреля, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в ходе торгов упали в цене до 33,50 доллара за баррель, передает Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,79%.
При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 27,31 доллара за баррель, потеряв 3,63%.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер. Кроме того, в Министерстве финансов назвали причину укрепления гривны.
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