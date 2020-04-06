Медик французского футбольного клуба "Реймс" Бернард Гонсалес был вынужден уйти на самоизоляцию в связи с заболеванием коронавирусом.

Об этом сообщает Le Parisien.

По их словам, медик решил покончить с собой в связи со страхом умереть от болезни.

"Я шокирован этой новостью. Разговаривал с ним на прошлой неделе, Бернар ни разу не касался этой темы. Мне очень жаль - это был очень хороший человек, преданный своему делу", - заявил мэр города Реймс.

Отмечается, что вместе с врачом в самоизоляции находилась также и его инфицированная жена.

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