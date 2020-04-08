Розумні технології, як помічники у боротьбі з коронавірусом. У Німеччині розробили додаток, який допоможе лікарям швидше виявляти інфікованих. Навіть людей, які вже перехворіли без жодних симптомів і не потрапили до офіційної статистики. Про німецькі експерименти - розповість Тетяна Логунова.

Житель Берліна Антон Дроофф один з перших учасників експерименту німецького інституту імені Роберта Коха. Юнак завантажив на телефон спеціальний додаток, під'єднав його до свого "розумного годинника" й надав інфекціоністам доступ до даних про своє здоров'я.

Антон Дрооф, житель Берліна:

Я вважаю цей експеримент цікавим. Він добровільний, до того ж ділитися інформацією про себе можна анонімно. Тобто кожен, хто не проти відкрити доступ до своїх даних, може допомогти вченим.

Науковців цікавить деяка інформація, яку можуть зчитати "розумні годинники" та фітнес-браслети. А саме: активність користувача, частота пульсу і тривалість сну. За допомогою цих показників вони хочуть спробувати виявити інфікованих, які переносять хворобу без характерних симптомів.

Лотар Вілер, директор інституту імені Роберта Коха:

У Німеччині багато людей використовують свої розумні годинники або фітнес-браслети, щоб стежити за певними даними про своє самопочуття. Ідеться про пульс, співвідношення фази активності та сну. В разі гострого респіраторного захворювання ці показники зазвичай різко змінюються. Частий пульс, наприклад, може свідчити про підвищену температуру.

Паралельно в Німеччині стартувало ще одне дослідження. Його мета - дізнатися, скільки людей уже перенесли коронавірус на ногах і не потрапили до офіційної статистики через відсутність симптомів.

Цей експеримент наразі проводять у Мюнхені. Протягом місяця студенти медичних вишів протестують близько трьох тисяч родин, яких обере комп'ютер. У людей візьмуть аналіз крові, перевірять на антитіла і визначать, чи є в них імунітет до хвороби. Студенти приходитимуть до людей додому в супроводі поліції. Щоб жителі Мюнхена не відмовилися від участі в експерименті, злякавшись, що мають справу із шахраями.

Перевіритися на антитіла можуть і всі охочі. Відповідний тест уже розробили німецькі науковці.

Крістоф Леман, представник фірми-розробника:

Зараз ми намагаємося передати всім лабораторіям, які хочуть проводити такі тести, хоча б перші партії. Щоб вони почали з ними працювати. А ми вже нарощуватимемо виробничі потужності.

Щоб зробити такий тест, треба звернутися до сімейного лікаря і здати кров на аналіз.

Крістоф Леман, представник фірми-розробника:

Антитіла, які виявляє наш тест, забезпечують імунітет проти вірусу. Якщо в людини є такі антитіла, вона може далі вести звичний спосіб життя. Вона вже має захист від хвороби й не зможе заразити інших.

Масове тестування на антитіла планує й німецький уряд. Це один з етапів поступового виходу країни з карантинного режиму. Планується, що саме люди, які вже перенесли хворобу, першими підуть на роботу.