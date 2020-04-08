Німці розробили додаток для виявлення інфікованих коронавірусом [ Редактировать ]
Розумні технології, як помічники у боротьбі з коронавірусом. У Німеччині розробили додаток, який допоможе лікарям швидше виявляти інфікованих. Навіть людей, які вже перехворіли без жодних симптомів і не потрапили до офіційної статистики. Про німецькі експерименти - розповість Тетяна Логунова.
Житель Берліна Антон Дроофф один з перших учасників експерименту німецького інституту імені Роберта Коха. Юнак завантажив на телефон спеціальний додаток, під'єднав його до свого "розумного годинника" й надав інфекціоністам доступ до даних про своє здоров'я.
Антон Дрооф, житель Берліна:
Я вважаю цей експеримент цікавим. Він добровільний, до того ж ділитися інформацією про себе можна анонімно. Тобто кожен, хто не проти відкрити доступ до своїх даних, може допомогти вченим.
Науковців цікавить деяка інформація, яку можуть зчитати "розумні годинники" та фітнес-браслети. А саме: активність користувача, частота пульсу і тривалість сну. За допомогою цих показників вони хочуть спробувати виявити інфікованих, які переносять хворобу без характерних симптомів.
Лотар Вілер, директор інституту імені Роберта Коха:
У Німеччині багато людей використовують свої розумні годинники або фітнес-браслети, щоб стежити за певними даними про своє самопочуття. Ідеться про пульс, співвідношення фази активності та сну. В разі гострого респіраторного захворювання ці показники зазвичай різко змінюються. Частий пульс, наприклад, може свідчити про підвищену температуру.
Паралельно в Німеччині стартувало ще одне дослідження. Його мета - дізнатися, скільки людей уже перенесли коронавірус на ногах і не потрапили до офіційної статистики через відсутність симптомів.
Цей експеримент наразі проводять у Мюнхені. Протягом місяця студенти медичних вишів протестують близько трьох тисяч родин, яких обере комп'ютер. У людей візьмуть аналіз крові, перевірять на антитіла і визначать, чи є в них імунітет до хвороби. Студенти приходитимуть до людей додому в супроводі поліції. Щоб жителі Мюнхена не відмовилися від участі в експерименті, злякавшись, що мають справу із шахраями.
Перевіритися на антитіла можуть і всі охочі. Відповідний тест уже розробили німецькі науковці.
Крістоф Леман, представник фірми-розробника:
Зараз ми намагаємося передати всім лабораторіям, які хочуть проводити такі тести, хоча б перші партії. Щоб вони почали з ними працювати. А ми вже нарощуватимемо виробничі потужності.
Щоб зробити такий тест, треба звернутися до сімейного лікаря і здати кров на аналіз.
Крістоф Леман, представник фірми-розробника:
Антитіла, які виявляє наш тест, забезпечують імунітет проти вірусу. Якщо в людини є такі антитіла, вона може далі вести звичний спосіб життя. Вона вже має захист від хвороби й не зможе заразити інших.
Масове тестування на антитіла планує й німецький уряд. Це один з етапів поступового виходу країни з карантинного режиму. Планується, що саме люди, які вже перенесли хворобу, першими підуть на роботу.
по теме
Інженери та волонтери світу взялись за допомогу медикам
Розмах пандемії поставив світ перед дефіцитом медпрепаратів та обладнання. Масок, захисних костюмів та апаратів штучної вентиляції легень бракує у лікарнях навіть багатих та розвинених країн
Ангела Меркель керуватиме Німеччиною з карантину
Канцлер Німеччини керуватиме країною дистанційно з двотижневої ізоляції. Вона пішла на карантин після відвідин лікаря. Бо, як з'ясувалося, медик підхопив недугу
Уряд Німеччини захистить малий та середній бізнес від збитків через коронавірус
Уряд Німеччини розробив пакет заходів для підтримання підприємств малого й середнього бізнесу, а також самозайнятих громадян. Усі вони будуть отримувати фінансову допомогу від держави протягом періоду карантину
Ангела Меркель закликала німців не панікувати і відправилась на карантин
Канцлер Німеччини Ангела Меркель іде на домашній карантин. Про це повідомив її офіційний представник. Раніше очільниця уряду контактувала з інфікованим лікарем
Заражение коронавирусом: как узнать, пересекались вы с больным или нет?
Ученые создали для этого уникальное приложение