Витівки клоунів, запальна зумба і оздоровча йога. Жителі різних країн на карантині розважаються як можуть. Як організовують дозвілля в різних куточках світу - розповість Ольга Жидецька.

Яскраві перуки і червоні носи зверху медичних масок. До чи не найбільш густозаселених у світі кварталів Західного берега річки Йордану навідалися клоуни.

Веселуни вирішили розважити й підтримати місцеву малечу, змушену сидіти в чотирьох стінах через карантин. Адже школи, садки та будь-які розважальні заклади в Палестинській автономії зачинені.

Анас Алнатер, клоун:

Через обмеження в Старому місті, а також у сусідніх поселеннях, ми вирішили прийти й розважити дітей. Хочемо мотивувати їх залишатися вдома, щоб не підхопити вірус, який нині шириться світом.

Нехитрі витівки клоунів та повітряні кульки роблять справжні дива - очі малечі аж сяють від радості.

Доха-Едрес, жителька Хеброна:

Ми були вдома, коли до нас завітали клоуни. Тож вийшли до них надвір, щоб трохи погратися. Було так весело! Ми просто щасливі!

Пандемія коронавірусу додала зайвої роботи і колумбійським поліцейським. Тепер їхній обов'язок не лише пильнувати лад, а й розважати мешканців довірених їм районів. Тож копи завзято танцюють під вікнами запальну зумбу, щоб зачинені у своїх оселях жителі не занепадали духом і з розпачу не зважувались на правопорушення.

Джонні Піко, інструктор поліції:

Це чудовий спосіб боротьби з усіма проблемами, як-от: нетерпимість і розпач від тривалого перебування в зачиненому приміщенні. А також нагода зміцнити фізичне і психічне здоров'я. Позитив від цього отримують усі.

Арелі Ернандес, жителька Боготи:

Це так приємно, що поліція відволікає людей і допомагає усвідомити, що не потрібно зараз виходити на вулицю.

А в Індії корисне для душі і тіла заняття знайшли тисячам роботяг, які через суворий карантин лишилися без роботи, грошей, даху над головою й можливості повернутися в села, звідки приїхали.

У спортивному комплексі Нью-Делі, який на час пандемії переобладнали під імпровізований притулок для безхатченків, влаштували курси йоги. Щодня міцна інструкторка вправно показує асани тутешнім мешканцям. Такі фізичні й духовні практики вельми шановані в Індії.

Тож учні від молодого до старого - старанно повторюють вправи за тренеркою. А потім на дозвіллі - роздумують, що робитимуть далі, коли життя, поставлене карантином на паузу, в майже півторамільярдній країні знову повернеться у звичну колію.