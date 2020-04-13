Італія поступово долає епідемію коронавірусу [ Редактировать ]
Число зареєстрованих випадків коронавірусної інфекції у світі наближається до двох мільйонів. На першому місці Сполучені Штати, там понад 22 тисячі осіб померли, інфікованих більш як півмільйона.
Водночас протестували на коронавірус понад два мільйони громадян. Осередком епідемії залишається місто і штат Нью-Йорк. У Європі найбільше смертей фіксують у Іспанії, Франції та Великій Британії.
А от в Італії число померлих поступово зменшується уже протягом кількох днів. Подолали епідемію у Південній Кореї. Там 25 нових випадків зараження, це на 8 менше, ніж попереднього дня.
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