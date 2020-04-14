Вслід за Іспанією карантин пом'якшують в Італії, Австрії та Данії, попри застереження від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Натомість у Франції та Британії усі обмеження залишаються в силі. Про розповсюдження коронавірусу у Європі - розповість Світлана Чернецька.

Європа починає виходити з карантину. Перші обмеження вже скасували у одній з найбільш постраждалих від коронавірусу країн Іспанії. Тут запрацювали промислові підприємства та будівництва. А від сьогодні відчинені магазини в Італії. Для початку лише книжкові, канцелярських товарів та дитячого одягу. Усі інші заборони поки що діють. В Італії ситуація з COVID-19 була критичною - майже 20 тисяч смертей. Але жертв коронавірусу меншає з кожним днем.

Паола Фанеллі, жителька Риму:

Якщо магазини, яким дозволили відкритися, будуть абсолютно безпечними і для працівників, і для відвідувачів, то я підтримую послаблення карантину. Але боюся, що до остаточного скасування карантину нам ще далеко.

Так само деякі магазини відкрилися в Австрії. Насамперед будівельні та садові. Відновлюють роботу автомийки, майстерні та ломбарди. А також інші невеликі магазини, площею до 400 квадратних метрів. Відвідувачі зобов'язані носити маски і всередину одночасно впускатимуть обмежену кількість людей.

Себастьян Курц, прем'єр-міністр Австрії:

Із інформації за сьогоднішній день - магазини мають багато роботи. Але люди дуже дисципліновані, вони дотримують безпечну дистанцію та більшість чекає на вулиці своєї черги, щоби зайти всередину.

Школи та садки в Австрії будуть зачинені ще щонайменше місяць. На відміну від Данії. Де вже від завтра на заняттях чекають дошкільнят та школярів. Але кордони країни залишаються закритими. Данія була однією з перших європейських держав, де ввели карантин.

Там менше 300 смертей від коронавірусу і близько шести тисяч інфікованих. У Норвегії садки відкривають з наступного понеділка, а школи в кінці місяця. У Польщі теж планують вихід з карантину з наступного тижня. Щоправда, у ВООЗ застерігають не поспішати із зняттям обмежень.

Тедрос Гебреісус, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я:

Хоча COVID-19 розповсюджується дуже швидко, сповільнюється він набагато повільніше. Іншими словами - дорога вниз набагато повільніша, аніж шлях нагору. Це означає, що обмежувальні заходи мають бути скасовані неквапно та контрольовано.

На відміну від сусідів, Франція продовжила дію суворого карантину до 11 травня. Але епідемія в країні починає сповільнюватися. І за місяць можливий початок повернення до звичного життя. Наразі уряд розробляє план поетапного зняття обмежень.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Надія повертається, це правда, але це ще не кінець. У деяких регіонах країни лікарні досі переповнені. По всій країні система охорони здоров'я перенапружена і епідемія досі не взята під контроль. Тому нам треба і надалі дотримуватися правил - це зберігатиме життя.

Так само зберігається карантин і у Великій Британії. В країні фіксують сповільнення темпів розповсюдження коронавірусу. Але досі щодня помирає близько 700 людей. За останнім опитуванням, 74% британців вважають, що стримування інфекції зараз важливіше, аніж відновлення економіки.