У Харкові цієї ночі горів торгівельний центр "Барабашово". Точна причина займання поки що не встановлена, але підприємці переконані, що це - навмисний підпал.

Вогонь у торговельному центрі "Барабашово" спалахнув близько третьої години ночі. Зайнялася двоповерхова будівля, де розташовані магазини спортивних, господарчих товарів і білизни. Охоронці побачили спалах, а потім полум'я. Приборкати стихію спочатку намагалася добровільна пожежна дружина торгового центру. Вони й викликали працівників ДСНС. 11 пожежних розрахунків гасили вогонь півтори години. Втім двоповерховий модуль із магазинами десятка підприємців геть вигорів.

Олексій Тарасенко, підприємець ТЦ "Барабашово":

Ущерб устанавливается. Это все, что у них было. Все, что есть, весь товар сгорел, и они остались без средств к существованию. Все! Они у разбитого корыта!

Наразі рятувальники називають три можливі причини загоряння.

Ігор Лупандін, помічник начальника управління ДСНС України в Харківській області:

Перша причина - технічна. Мається на увазі коротке займання від електропроводки. Друга - це необережне поводження з вогнем, а також розглядається причина це занос відкритого джерела вогню невідомою людиною.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Яна Кулькіна, пресофіцер Київського відділу поліції Харкова:

Слідчими київського відділу поліції порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ. Тобто, це умисне пошкодження або знищення майна. Наразі проводяться слідчі дії.

Підприємці впевнені: їх підпалили. Бо з 18 березня торговельний центр не працював: усі пішли на карантин - магазини зачинили і знеструмили. І саме на місці згорілих крамниць, за задумом міської влади, має проходити нова дорога.

Сергій Зайцев, прессекретар ТЦ "Барабашово":

Сегодня мы не считаем случайным совпадением то, что данный торговый модуль находится на начале воображаемой дороги, которая, по планам городских чиновников, пройдет через территорию ТЦ. Мы не считаем случайным также то, что данная ситуация произошла как раз накануне очередной сессии городского совета, которая, по имеющейся информации, возможно, будет рассматривать вопросы, напрямую связанные со строительством дороги и с ситуацией на территории ТЦ.

Підприємці закликали поліцію розслідувати причини пожежі якнайшвидше.