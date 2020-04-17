У Росії зафіксували новий рекорд кількості заражень коронавірусом [ Редактировать ]
У країні-агресорі вкотре оновлено добовий рекорд приросту хворих на коронавірус. Усього в Російській Федерації понад 32 тисячі інфікованих та 273 померлих. Найбільше від COVID-19 потерпає Москва та Підмосков'я, Санкт-Петербург та Нижегородська область.
по теме
Єврокомісія затвердила стратегію виходу із карантину
Данія скасувала карантин для молодших школярів та першою у Європі відкрила школи. Послаблюють обмеження і в низці інших країн, а Єврокомісія оприлюднила стратегію для членів Євросоюзу, як саме знімати обмеження
Поліція Львівщини почала перевірку водіїв на блокпостах
Позитивний результат підтвердили вже у вісімдесяти двох людей. Двоє - померли
Чиновники Івано-Франківській області проситимуть про відкриття другої лінії лікарень
В Україні лідером за кількістю померлих від ускладнень коронавірусу залишається Прикарпаття. Від початку епідемії там зафіксовано 15 летальних випадків
На кордонах Львівської області встановлюють блокпости
На Львівщині кількість інфікованих за добу зросла майже вдвічі. Позитивний результат підтвердили в шістдесят однієї людини. Двоє померли
В Україні кількість хворих на COVID-19 наближається до двох тисяч
1892 українці вже підхопили COVID-19. 57 людей померли, 45 одужали. Найбільше інфікованих на Буковині 302 людини, у Києві 300 осіб, на Прикарпатті 218, Тернопільщині 169