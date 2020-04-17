У Дніпрі посилили контроль на КПП

Від сьогодні і до завершення карантину у Дніпрі посилили контроль на КПП. В'їжджати у місто дозволено лише тим, хто працює, навчається, веде бізнес чи лікуються у місті. Чи є черги на КПП та як на обмеження реагують водії?