Пражский аэропорт и больница в Карловых Варых стали объектами атаки хакеров. Национальная служба кибербезопасности Чехии расследует попытки нанести ущерб инфраструктуре страны, сообщает Reuters.

В ночь на субботу региональный госпиталь в городе Карловы Вары на западе Чехии дважды подвергся интернет-нападению.

Несколько больниц в Чешской Республике также сообщили о попытках взлома их компьютерных систем.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в пятницу, что Соединенные Штаты обеспокоены угрозой кибератак против сектора здравоохранения Чехии.