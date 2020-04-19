На пражский аэропорт напали хакеры [ Редактировать ]
Пражский аэропорт и больница в Карловых Варых стали объектами атаки хакеров. Национальная служба кибербезопасности Чехии расследует попытки нанести ущерб инфраструктуре страны, сообщает Reuters.
В ночь на субботу региональный госпиталь в городе Карловы Вары на западе Чехии дважды подвергся интернет-нападению.
Несколько больниц в Чешской Республике также сообщили о попытках взлома их компьютерных систем.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в пятницу, что Соединенные Штаты обеспокоены угрозой кибератак против сектора здравоохранения Чехии.
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