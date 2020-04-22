США призупинили видачу грінкарт [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявив, що грінкарти, тобто посвідки на постійне проживання - Америка не видаватиме наступні два місяці. Проте заборона не стосуватиметься тих, хто їде до Штатів на тимчасовій основі.
А американський Сенат одноголосно ухвалив рішення перерахувати близько 500 мільярдів доларів допомоги малому бізнесу та лікарням. Остаточне рішення має ухвалити Палата представників, потому документ підпише президент.
по теме
Трамп заявил о приостановке иммиграции в США
Белый дом отказался предоставить дополнительную информацию о мотивах решения, его сроках или правовых основах.
Дональд Трамп презентував план послаблення карантину
Перший етап передбачає відкриття ресторанів, барів, спортивних залів. У громадських місцях людям необхідно буде знаходиться на максимальних відстанях один від одного та не збиратися в компанії більше 10 осіб
У США можуть припинити авіаційне та залізничне сполучення з містами
Дональд Трамп заявив, що розглядає ідею припинити авіаційне та залізничне сполучення з містами чи штатами, де найактивніше поширюється інфекція
Трамп временно приостанавливает выдачу грин-карт
Трамп остановит выдачу грин-карт на два месяца из коронавируса
Дональд Трамп назвав ВООЗ винуватицею пандемії коронавірусу
У Сполучених Штатах зафіксували найбільшу кількість загиблих від коронавірусу за добу - понад дві тисячі людей. Тож загалом у США вже 26 тисяч смертей