Дональд Трамп презентував план послаблення карантину

Перший етап передбачає відкриття ресторанів, барів, спортивних залів. У громадських місцях людям необхідно буде знаходиться на максимальних відстанях один від одного та не збиратися в компанії більше 10 осіб