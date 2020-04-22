Совет по вопросам телевидения возглавила журналистка Ольга Герасимьюк.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

По информации, соответствующее решение было принято на заседании 22 апреля.

Отмечается, что первым заместителем новоназначенного главы стал Олег Черныш.

Известно, что перед этим члены Совета проголосовали за прекращение полномочий Ольги Герасимьюк как первого заместителя главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.