На порядку денному парламенту питання про призначення Саакашвілі поки немає. Позачергове засідання спікер Дмитро Разумков скликав на 13 годину у п'ятницю.

Розглянути планують дев'ять законопроектів. Першим пунктом - постанова про скасування рішення Ради, яке обмежує депутатів у кількості поправок. Якщо її відхилять, це відкриє шлях до ухвалення закону про заборону повертати банки колишнім власникам. Його, нагадаємо, фактично заблокували шістнадцятьма тисячами поправок.

У схожий спосіб спробують розблокувати і закон про об'єднані територіальні громади. Він дає уряду право формувати ОТГ на власний розсуд.