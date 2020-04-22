Дмитро Разумков скликав позачергове засідання Верховної Ради [ Редактировать ]
На порядку денному парламенту питання про призначення Саакашвілі поки немає. Позачергове засідання спікер Дмитро Разумков скликав на 13 годину у п'ятницю.
Розглянути планують дев'ять законопроектів. Першим пунктом - постанова про скасування рішення Ради, яке обмежує депутатів у кількості поправок. Якщо її відхилять, це відкриє шлях до ухвалення закону про заборону повертати банки колишнім власникам. Його, нагадаємо, фактично заблокували шістнадцятьма тисячами поправок.
У схожий спосіб спробують розблокувати і закон про об'єднані територіальні громади. Він дає уряду право формувати ОТГ на власний розсуд.
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