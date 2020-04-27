На Львівщині продуктові ринки залишили на карантині. Не дозволили відкрити навіть ті, де продукцію продають у павільйонах на вулиці. Відтак продавати жителям області уже дозрілу городину, ніде. Люди змушені сотні кілограмів викидати на смітник. Що чекає на українських селян для котрих це єдиний заробіток, дізнавалася Христина Гашенко.

Андрій Василина, житель села Великі Грибовичі:

Тут щавель, там картопля, а дальше шпінат, редіска тут посадили цибульку. Тут петрушку, там далі буде біб, горошок.

І такий список городини майже у кожного жителя Великих Грибович. Щоб зелень з'явилась якогомога раніше - її висаджують у теплицях. Догляд і вирощування потребують чималих грошей. Якісна плівка, хороше насіння та міндобриво. На усе треба більше десяти тисяч гривень.

Поливали, доглядали, а продати - ніде. Тепер, коли все дружно зійшло, селяни у розпачі. Частину врожаю доводиться викидати на смітник. Першою Іван Кольцун позбувся редиски.

Іван Кольцун, житель села Великі Грибовичі:

То вже остатки остаєтьсі, будемо викидати. А що робити, немає де продавати, немає де здавати. То вони хочуть бібліотеки відкривати і ті музеї. Хто піде, ми підемо в музей в бібліотеку, нам треба продукцію десь здати, жити за щось треба.

Для більшості тутешніх мешканців бізнес на городині - чи не єдиний прибуток сім'ї. Бо ж прожити на тисячу вісімсот гривень пенсії - непросто, кажуть селяни.

Петро Лівошинський, житель села Великі Грибовичі:

Я не знаю коли воно зійде і кому його продати. Але зробити мусимо, по любому мусимо робити, а я к виживати, скільки, за дві тисячі пенсії?

Селяни готові за безцінь здавати свій товар на оптовому ринку Львова. Місце там коштує - кілька тисяч гривень, то ж самостійно орендувати його люди не в змозі.

Тетяна Лівошинська, жителька села Великі Грибовичі:

Я попросилася із сусідкою, і братовою і з ним стала на одне місце. Редиску продавала по 5 по 4 гривні. Кріп по 50-60 за кілограм. Руколу, цибульку пучок по 4-5 гривень. Ну минулого року був по 100, 120 крім рукола, а того року кажу, половина ціни.

Селянам ніде продати овочі - львів'янам ніде їх купити. Продуктові базари у місті не працюють. Їх закрили до 11 травня.

Надія Андруневчин, жителька Львова:

Погано зробили, я розумію карантин, ну якісь аби були правила і всьо. Але то забагато треба щоб десь було щось відкрити бо не можна нічого купити тільки в супермаркетах.

Орест Лаврук, житель Львова:

Городину ніде нічого не купуємо, треба відкривати, бо то дуже зле. Дарма то всьо зробили.

Чи відкриють ринки у Львові в середині травня невідомо. Жодної інформації немає. То ж селянам залишається єдине чекати.