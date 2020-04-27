Можна кататися на велосипеді чи скейтборді, але парки і сквери поки що закриті

Понад 860 тисяч людей у світі вилікувались від коронавірусної інфекції, загальна кількість заражених - майже три мільйони. У Південній Кореї та Новій Зеландії заявляють про подолання епідемії. У низці країн Європи та в Австралії послаблюють карантин. Подробиці - далі в сюжеті.

Перші кроки із карантину робить Іспанія одна з найбільш уражених країн світу. Відсьогодні дітям до 14 років дозволено виходити на вулицю гуляти не більше однієї години на день, у проміжку з 9.00 ранку до 9.00 вечора і недалеко від дому.

Можна кататися на велосипеді чи скейтборді, але парки і сквери поки що закриті. Зняти обмеження для малих рекомендували психологи. За словами медиків, навіть одна година на свіжому повітрі значно покращує психологічний стан дитини. На карантині школярі перебувають майже шість тижнів. Прогулянки дорослим дозволять з наступного понеділка.

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Через сім тижнів карантину Італія продовжує поступово скасовувати заборони. Друга фаза починається четвертого травня і передбачає відновлення роботи виробництва, будівельних компаній та деяких оптових торговців.

Громадянам дозволять переміщуватися в межах регіону проживання і займатися спортом поблизу будинку, в парках і скверах. Родичам можна збиратися на похорони не більш ніж по 15. Бари і ресторани відкриються лише для доставки. У громадських місцях необхідно бути в масці.

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У Франції рівень смертності від коронавірусу за добу найнижчий за 5 тижнів. Померли 242 людини, ця кількість зменшується 18 днів поспіль. Одночасно скорочується і навантаження на відділи реанімації. 28 квітня прем'єр-міністр Едуар Філіп представить план виходу з карантину і відновлення економіки країни. Заходи почнуть запроваджувати з 11 травня.

Вони, зокрема, передбачають масове тестування на COVID-19 і підтримку літніх людей. Сьогодні відновили реставрацію собору Нотр-Дам, де рік тому сталася пожежа. Роботи призупиняли на час карантину.

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У Туреччині також зафіксували найнижчу за 20 днів смертність від COVID-19. За офіційними даними, за добу в країні через вірус померли 99 людей, а загалом від початку епідемії - майже три тисячі. Міністр охорони здоров'я додав, що поменшало і тих пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії.

По всій країні за весь час епідемії провели майже мільйон тестів. Водночас карантин вводили точково: обмежили рух між найбільшими містами, повну заборону виходити з дому запроваджували на кілька днів.

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А от у Новій Зеландії заявили про повну перемогу над коронавірусом. Як повідомила прем'єрка, останніми днями фіксують лише поодинокі випадки захворювання. Але це не означає швидкого повернення до звичайного життя. Уряд країни запровадив жорсткий карантин ще в кінці березня, коли у країні було зо два десятки випадків COVID-19. Завтра влада знижує рівень локдауну з четвертого до третього.

Відновить роботу бізнес другорядного значення, ресторани і кафе працюватимуть на доставку, відкриються школи і медзаклади. А от людям радять усе ще залишатися вдома і уникати соціальних контактів. Державний кордон залишається закритим, масові зібрання заборонені.