Творчістю - по карантину! Французький художник створив картину на траві у Швейцарських Альпах. На ній зображена дівчинка, яка малює людей, що танцюють у колі, взявшись за руки.

Свою роботу художник назвав "Поза кризою". За його словами, це послання надії всьому світові. Доки триває криза, головне - це взаємодопомога і підтримка, навіть попри дистанцію.

Але врешті труднощі минуть, люди зможуть обіймати друзів і більше цінуватимуть те, чого їм не вистачало під час пандемії.