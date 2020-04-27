Французький художник вдарив творчістю по карантину [ Редактировать ]
Творчістю - по карантину! Французький художник створив картину на траві у Швейцарських Альпах. На ній зображена дівчинка, яка малює людей, що танцюють у колі, взявшись за руки.
Свою роботу художник назвав "Поза кризою". За його словами, це послання надії всьому світові. Доки триває криза, головне - це взаємодопомога і підтримка, навіть попри дистанцію.
Але врешті труднощі минуть, люди зможуть обіймати друзів і більше цінуватимуть те, чого їм не вистачало під час пандемії.
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