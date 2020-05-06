Пластир проти коронавірусу. Науковці з Північно-Західного університету в Чикаго розробили спеціальний пристрій у вигляді пластиру для шиї. Він зможе виявляти ранні симптоми.

Ґаджет контролює кашель і дихальну активність. Усі дані передає до спеціальної бази. Також інновація здатна показати, чи прогресує вірус. До слова, пристрій можна носити цілодобово - він забезпечує безперервний потік інформації. Нині його тестують понад двадцять людей.