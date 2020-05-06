У США створили пластир проти коронавірусу [ Редактировать ]
Пластир проти коронавірусу. Науковці з Північно-Західного університету в Чикаго розробили спеціальний пристрій у вигляді пластиру для шиї. Він зможе виявляти ранні симптоми.
Ґаджет контролює кашель і дихальну активність. Усі дані передає до спеціальної бази. Також інновація здатна показати, чи прогресує вірус. До слова, пристрій можна носити цілодобово - він забезпечує безперервний потік інформації. Нині його тестують понад двадцять людей.
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