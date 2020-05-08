Є хороші новини від Нацбанку - валютні резерви збільшуються. За квітень зросли майже на 800 мільйонів доларів і станом на сьогодні - це вже більше 25 мільярдів доларів (25,7 млрд доларів).

Нагадаємо, нещодавно - на початку коронакризи - скептики пророкували, що Нацбанк "вже скоро" спалить резерви, рятуючи гривню.

Що ж, негативний прогноз вкотре не справдився. За рахунок своєї доволі обережної політики, Нацбанку вдається зберігати валютну "подушку безпеки".

А це - дуже важливо з огляду на проблеми з нашим експортом, які вже намічаються. У світі дешевшає продовольство. Звичайних покупців це може лише потішити. Однак наших аграріїв та загалом державу - точно ні.

Топ-3 товарів нашого експорту - це агросировина, "номер 1": кукурудза, яка дешевшає разом з тим, як знижується попит на біопаливо - етанол. Ціни вже впали на 10 відсотків. І якщо світова економіка не повернеться до звичного ритму найближчим часом - Україна втратить мільярди доларів валютної виручки.

Чим це компенсувати? Хіба що переказами від заробітчан. Чи вдасться це зробити цього року? Хороше питання. Тож, побажаємо Нацбанку і далі бути обережним і не витрачати валюту даремно.