Три гектари різнобарв'я. На Волині стартував фестиваль тюльпанів, який охрестили "Волинською Голландією". Ексклюзивні та рідкісні види - виростили місцеві фермери. І вже втретє побачити квітковий рай запросили усіх охочих. Наші кореспонденти не відмовились.

До різнобарвного поля від самого ранку з'їжджаються туристи. Третій рік поспіль на Волині відбувається квітковий фестиваль. Але цьогоріч організатори просять гостей бути в масках і дотримуватись дистанції.

Олександр Подзізей, організатор фестивалю:

Цей фестиваль ми взагалі мали не проводити, тому що така ситуація в країні в світі, але оскільки пішло з боку влади послаблення, ми в останні три дні вирішили провести.

Тюльпани яскравими килимами вкрили майже 3 гектари поля. Цьогоріч тут близько чотирьох сотень сортів.

Рожеві піоновидні тюльпани. Амазін Грейс. За ним у нас зростає червоний Дач Кінг. Позаду ось Ширлі Дабл сорт.

З екзотичними назвами, чудернацьких форм та різноманітних кольорів. Між Луцьком та Ковелем квітне тюльпанове поле. Мільйони яскравих квітів сюди привезли з Нідерландів Тож тепер і на Волині є своя маленька Голландія.

Деякі сорти унікальні для України. Їх тут висадили вперше.

Цьогоріч ми також завезли ексклюзивний сорт тюльпана Грін Кінг. Це представник зелених тюльпанів. Я ще особисто не бачила, щоб в Україні хтось вирощував тюльпан зелений.

Тюльпани гарно приживаються у волинському ґрунті. Квіти у догляді, кажуть агрономи, - невибагливі, але люблять багато вологи.

Тетяна Пашковська, директор з виробництва господарства:

Часто так буває, що на Волині випадає дуже мало опадів. І цей рік також була в нас така сама проблема. А ще цьогоріч була дуже аномально тепла зима. Звісно тюльпан на це зреагував.

Погуляти та пофотографуватись. На квітковому полі, є де позувати.

Аліна Гущак, туристка із Луцька:

Класно. Купатися під сонячним промінням в квітах мрія напевно кожної жінки, щоб ще ванна була наповнена квітами, шампанським взагалі.

Від такої кольорової краси особливо у захваті діти.

Богданка Василюк, туристка з Рівного:

Дивіться які квіти Яскраві кольори. Відчуваєш себе неначе як метелик.

"Волинську Голландію" цьогоріч відкрили для відвідувачів лише на три дні. Згодом квіти зріжуть. А їхні цибулини викопають, щоб наступного року наново висадити тюльпанове поле.