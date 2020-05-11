Знову помилка, яка коштувала багато життів. І знову помилився Іран. Щонайменше 19 іранських моряків загинули, ще 15 поранені внаслідок так званого дружнього вогню.

Сталося це біля Ормузької протоки, де іранські судна проводили військові навчання. Есмінець випробовував протикорабельні ракети і поцілив у катер. Що сталося? - Дивіться далі.

Це був просто "інцидент із кораблем". Так лаконічно, без змістовних пояснень військова верхівка Ірану повідомила про смерть кількох десятків людей в Ормузькій протоці, де тривали планові навчання. Першими про позаштатну ситуацію під час маневрів розповіли журналісти в соцмережах.

Щойно дізнався про інцидент з іранськими військовими в Перській затоці. Фрегат Військово-морських сил Ірану "Джамаран" випустив протикорабельну ракету у військово-транспортне судно "Конарак", убивши 30 моряків.

За офіційною статистикою, 19 людей загинули і 15 постраждали, уражений катер відбуксували до берега. Місцеві ЗМІ пишуть, що фрегат випробовував нову ракету, а допоміжне судно було надто близько до мішені. Стався недогляд, можливо через людський фактор. Це встановить слідство. Як і причину помилки, за якою іранські військові 8 січня збили український "Боїнг" у небі над Тегераном, убивши 176 людей. Спершу в Ірані все списували на технічні несправності лайнера, а потім визнали: дві ракети запустили випадково. Київ досі не отримав чорних скриньок у Тегерані затягування пояснюють коронавірусом.

Очільник МЗС наполягає на доставленні, відповідно до Чиказької конвенції, бортових самописців в Україну, з подальшим рішенням щодо місця їх розшифрування та дослідження за участі країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії.

Із заяви на сайті Міністерства закордонних справ України від 27 квітня 2020 року.

Обидві фатальні помилки іранських військовиків сталися на тлі загострення відносин Тегерана з Вашингтоном. Тоді, у січні, Близький схід сколихнула ліквідація генерала Касема Сулеймані унаслідок атаки американських безпілотників у Багдаді. Після цього Іран ракетами обстріляв військові об'єкти США в Іраку. А у свій військовий катер влучили після обіцянки обстрілювати американські кораблі, які становитимуть загрозу безпеці країни в Перській затоці. У відповідь на погрози Дональда Трампа.

Я проінструктував військово-морські сили США стріляти на ураження по будь-яких іранських військових кораблях, якщо вони переслідуватимуть наші судна на воді.

Через багату на нафту Перську затоку, і зокрема Ормузьку протоку, що пропускає п'яту частину світового видобутку нафти, - не раз виникали міжнародні конфлікти. Іран регулярно проводить там військові навчання, демонструючи власну міць і професійність. Проте часом таке показове брязкання зброєю дає фатальні збої.