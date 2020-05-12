Зранку на сході країни збройні формування Російської Федерації двічі атакували позиції наших захисників поблизу Кримського на Луганщині. Били з мінометів та гранатометів. Один армієць зазнав осколкового поранення.

Воїна оперативно доставили до шпиталю, стан його здоров'я задовільний. Під ворожим вогнем укотре опинилися і житлові квартали уздовж лінії зіткнення.

Напередодні ворожа граната розірвалась біля приватного будинку в Авдіївці. Осколками пошкоджено дах будівлі. Постраждалих немає. Минулої доби російські окупанти 6 разів порушували режим тиші. На кількох ділянках атакували з мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.