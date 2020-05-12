Біля Кримського бойовики вели вогонь із мінометів [ Редактировать ]
Зранку на сході країни збройні формування Російської Федерації двічі атакували позиції наших захисників поблизу Кримського на Луганщині. Били з мінометів та гранатометів. Один армієць зазнав осколкового поранення.
Воїна оперативно доставили до шпиталю, стан його здоров'я задовільний. Під ворожим вогнем укотре опинилися і житлові квартали уздовж лінії зіткнення.
Напередодні ворожа граната розірвалась біля приватного будинку в Авдіївці. Осколками пошкоджено дах будівлі. Постраждалих немає. Минулої доби російські окупанти 6 разів порушували режим тиші. На кількох ділянках атакували з мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
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