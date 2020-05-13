Прикордонний пішохідний пункт "Шегіні" на межі із Польщею знову поновлює роботу. У зв'язку із послабленням карантину. Так вирішили сьогодні в українському Кабміні. А що робити із європейськими кордонами, сьогодні мізкували і в Єврокомісії.

Коли відкривати країни для туристів? І чи повинні авіакомпанії повертати гроші за перервані карантином рейси? Що вирішили - Олена Абрамович знає.

Чергова спроба Брюсселя врятувати літні відпустки для європейців - знову не дала відповіді на питання - на коли і куди можна бронювати квитки? Але, принаймні, в Єврокомісії визначились, що відшкодовувати кошти за скасовані авіарейси авіакомпанії таки зобов'язані. Пропонувати поміняти дату польоту перевізники можуть, але лише як один з варіантів.

Маргарет Вестагер, виконавча віце-президентка Єврокомісії:

Ми не можемо оцінювати економічну ситуацію кожного окремо - ви втратили роботу, це були усі ваші гроші на відпустку, а тепер ви не можете використати ці квитки? Тоді ви маєте право на відшкодування, і крапка. Водночас, якщо хтось може дозволити собі взяти ваучер, аби підтримати бізнес - будь ласка.

Підтримати туристичний бізнес Єврокомісія закликала усіх членів ЄС. Їх просять запустити державні програми допомоги, хто ще цього не зробив. Водночас для транспортних компаній та готелів розробили спеціальні протоколи здоров'я.

Адіна-Йоана Велян, єврокомісарка з питань транспорту:

Кожен вид транспорту має свої особливості,- саме тому ми найближчим часом оприлюднимо конкретні умови. Мати чіткий перелік правил - важливо, щоб наші громадяни могли спокійно мандрувати знову.

Відкривати кордони пропонують за принципом двосторонніх договорів між державами. Кооперуватися мають не стільки сусіди, скільки ті, в кого приблизно однаковий рівень захворюваності та витривалості медичної системи. Наприклад - Норвегія та Греція, де коронавірус не набрав високих обертів. Ще одна важлива умова - ніякої дискримінації за національністю.

Маргарет Вестагер, виконавча віце-президентка Єврокомісії:

Якщо вже відкривати кордон з певною країною, то це не повинно бути лише для тих, хто має її паспорт. Бо існують абсолютно легітимні причини перебування в країні, - приміром, ви можете там працювати чи мати сім'ю, проживати там багато років, і не бути при цьому громадянином цієї країни.

Таким чином, простіше подорожувати має стати й українцям, які мають посвідки на проживання чи право на роботу у країнах ЄС. Що ж стосується просто туристів з-поза меж Євросоюзу, Брюссель поки що радить тримати зовнішні кордони блоку закритими до 15 червня.