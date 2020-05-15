Когда в Украину привезут костюмы из Китая: Степанов назвал дату [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что костюмы, которые заказали из Китая еще 17 апреля, должны на днях приехать в Украину. О ситуации со скандальными средствами защиты он рассказал в интервью ВВС Украина.
Когда Минздрав и поставщик заключали договор, то по нему костюмы в Украину должны были привезти до 1 мая. 25 апреля мы получили письмо от китайской стороны, что Государственная таможенная служба Китая ввела определенное ограничение на экспорт материалов - костюмов и средств защиты.
По его словам, костюмы уже грузят и сегодня первый груз отправят в Украину.
"По последней информации, костюмы уже в Пекине. Их грузят. Первый борт вылетает завтра (15 мая). Должны прибыть в Украину в ближайшие дни. Есть задержка с поставкой - это форс-мажор, это было решение китайских властей и касалось не только товаров для Украины, но и для многих других стран", - сказал Степанов.
Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин. А Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.
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