Отже, що буде з транспортом? Без відновлення роботи звичних автобусів, маршруток і метро - будь-яке послаблення карантину насправді, тільки все ускладнює. І от що цікаво: Україна - єдина в Європі країна, в якій громадський транспорт - зупинений повністю.

Як вирішували це питання інші європейці та до чого тепер готуватися нам? Інна Томіна розкаже.

Карантину - менше, але проблем - ні. І головна з них - труднощі пересування.

Столиця повертається до роботи, але добратись до неї без громадського транспорту ціла задачка. З доступних варіантів, крім "пішки": власне авто чи шалено дороге таксі. Якщо ж нема ні машини, ні грошей, можна отак. На двоколісному. Це не лише економно, а дозволить минути суцільні затори, які паралізували цього тижня Київ.

Киян, яких досі дратувала домашня ізоляція, тепер дратує обмежена воля. Бо на роботу їх покликали, а як туди дістатися не подумали.

Людмила, продавчиня:

Добираюсь на такси на роботу.

Людмила - продавчиня. Скаржиться, що зараз таксі подорожчало мало не втричі. Вона хоч і має спецперепустку на тролейбус, та проїхатись ним нереально. І ходять вони рідко, і не за всіма маршрутами.

Людмила, продавчиня:

Решайте что-то с этим транспортом. Это не нормально. Вы понимаете, что люди в таком колапсе, что это дальше на голову не налазит. Или люди подыматся будут, насколько я слышу, заходят покупатели, все общаются.

Тим, хто живе поруч із роботою, з одного боку, пощастило. А з іншого - ні. Бо їм доводиться виконувати роботу своїх колег.

Скаржаться подруги, знайомі. На мій погляд можна було б відкрити транспорт, але не по багато чоловік, тому що збільшення хворих зараз, тому це небезпечно трохи.

Що робити із громадським транспортом вирішує влада на місцях. Десь тролейбуси та автобуси вже їздять повним ходом. Десь - ні. Та є вид транспорту, який міська влада без схвалення уряду запустити не може, - це метро. Хоча саме підземка, приміром, для столиці критично важлива.

Тож київський мер просить міністрів дати зелене світло метро з 25 травня.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Але хочу наголосити: це не означає, що ним треба буде користуватися, не враховуючи ситуацію, в якій ми живемо вже більше двох місяців. Так, метро працює в багатьох містах Європи. Але там немає натовпів, і люди користуються ним тільки за нагальної потреби

І це правда. Під час карантину громадський транспорт у всій Західній Європі працював. Зокрема, й метро. Хоча кількість рейсів була обмежена.

У Франції для поїздки в автобусі чи підземці потрібно мати спеціальний документ, що має обґрунтувати мету поїздки. Там перевозять від 20 до 50 пасажирів у наземному транспорті. Метро працює на 75% потужності, багато станцій зачинені. З понеділка в країні послаблення карантину, але людей - усе одно небагато.

Маски обов'язкові, якщо нема - штраф 135 євро. За масками й дистанцією в транспорті в Парижі стежать 20 тисяч поліцейських. А влада, тим часом, аби розвантажити метро, будує велодоріжки.

Стефан Труссе, голова департаменту Сена-Сен-Дені:

Лише в нашому районі ми побудуємо 90 кілометрів велодоріжок. Їх відмежуємо від дороги стовпчиками. Сподіваємося, люди будуть менше їздити на власних авто чи громадському транспорті. Для передмість Парижа велосипеди - це чудова альтернатива метро.

У Британії, щоб заохотити людей ходити пішки чи пересісти на велосипеди, влада виділяє 2 мільярди фунтів стерлінгів. Ці гроші підуть не лише на велоінфраструктуру, а й на розширення тротуарів.

Грант Шаппс, міністр транспорту Великої Британії:

Їздити на велосипеді і ходити пішки. Це буде основа нашої транспортної політики. На першому етапі з'являться велодоріжки, ширші тротуари. Деякі вулиці будуть призначені лише для автобусів чи двоколісного транспорту. І це лише початокю.

І відучора британський транспорт повноцінно вийшов на маршрути. До цього - все було обмежено. Лондонське метро працювало, але аж 40 станцій були зачинені. А от в Італії транспорт не зупиняли навіть на піку епідемії. Хіба не було маршрутів після 9 вечора. Така ж ситуація і в Німеччині. Там усе працює без перебоїв. Але зі штрафами за порушення санітарних норм.

Українські урядники поки що мають сумніви. Бояться сплеску коронавірусу. Бо європейський транспорт і систему контролю з українським не порівняти. Як у нас контролюватимуть кількість пасажирів? Та й санітарний контроль у нас ну дуже відносний.

Катерина Сояк, лікар-епідеміолог:

Скупчення однозначно есть. Потому что те меры, которые были расписаны, что люди будут расписаны через сидение или в шахматном порядке, они к сожалению не соблюдаются. Мы должны максимум усилий кинуть на то, чтобы обеззараживать транспорт внутри. Рекомендовано обрабатывать поверхности хлорсодержащими растворами, не више 0,5 проценто, что бы это не было травматично для людей, которые заходят в помещение и дышат.

А необхідним аксесуаром у транспорті, окрім маски, мають стати й рукавички. І дотримуватися всіх санітарних правил тепер повинні не лише пасажири, а й перевізники. І кажуть - готові на все, головне - аби дали дозвіл працювати.

Мирослава, керівниця транспортної компанії:

Масковий режим, рукавички, антисептики в автобусах, температурний скринінг, ми готові йти на ці усі вимоги.

Цього тижня всією Україною прокотився транспортний протест. Через карантин у перевізників колосальні збитки. Тож вимагають послаблення для них. І відновити пасажирські перевезення.

Десятки тисяч гривень ми втрачаємо кожен місяць. Десятки тисяч гривень. Це навіть не 2 десятки. Під сто тисяч гривень кожен місяць ми втрачаємо.

У влади ж поки що єдиного рішення немає. Все, кажуть, залежить від МОЗу. Якщо там оцінять загрозу поширення вірусу як високу, то ніхто нікуди не поїде й не полетить.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України:

Зараз це однозначно призведе до спалаху, який поверне Україну назад до початку карантину з яким ми боролися від початку березня.

Однак, попередній план у Мініфраструктури все-таки є. На першому етапі з 22 травня: запустять міський та приміський транспорт, додадуть половину приміських поїздів у години пік. Дозволять нічні експреси між містами та поновлять внутрішні авіарейси. На другому етапі, з точною датою якого ще не визначилися, дозволять міжобласне та міжнародне автосполучення і запрацює на повну залізниця. І останніми до інших країн полетять літаки та поїдуть поїзди.