Всі стоять, а вони працюють! Евакуатори не зупинялися жодного дня під час карантину. Тож як вони влаштовують полювання на автівки, скільки коштуватиме визволення машини та коли потрібно тричі подумати, перш ніж паркуватися? Про все це - далі - Галина Якушко.

Операція - евакуація.

Стерта жолтая полоса не видно било.

Як працюють евакуатори?

Грустная история, грустная.

Та чому в Києві паркуваня машини - це справжній квест?

Костянтин Андріюк, активіст:

Стану під знак я буду заважати громадському транспорту, я буду паркуватися на зеленій зоні, але мені має бути зручно і безкоштовно.

Ми порівняємо ситуацію з паркуванням та евакуацією До карантину і під час.

Це відео ми знімали ще в докоронаввірусні часи - на початку березня. Від самого ранку тут аж три евакуатори. Двоє забирають машини, припарковані на повороті, один із узбіччя. Хоча насправді тоді вони приїхали заради нашої зйомки.

Район Бесарабського ринку - місце скупчення машин і центр Києва. Тут одразу два порушення: паркування на перехресті й заборонена зупинка. До карантину щодня в місті працювало 35 таких спецавто. І щодня вони забирали до двох сотень машин. А поки карантин, проїдемося навколо Бесарабського ринку та поглянемо, чи є там вільні місця. Про це трохи згодом, а поки про те, як евакуйовують авто. Ось це Рено - стоїть на самісінькому перехресті.

Олександр, інспектор із паркування:

Закриває вигляд, може статися дтп. якщо це пішоходний перехід стоїть автомобіль - людина виходить і получається мертва зона, то есть її может збить автомобіль.

Скільки порушень можна нарахувати умовно на одній центральній столичній вулиці? Про це ми поговорили та порахували з експертом поряд із Майданом Незалежності. Перша хвилина прогулянки і ось порушення. Автомобіль із дипломатичними номерами припаркований на місці для людей з інвалідністю.

Замість того, щоб проїхати вперед сто метрів, вбік, стати на платний паркінг через дорогу.

А на Бесарабці до авто-порушника вже прикріпили щипці. Інспектор із паркування сфотографував машину з усіх боків, щоб зафіксувати його стан. Виписав постанову та заніс у спеціальну програму, аби власник не розшукував авто.

Я як свідок все виконав згідно закону і ніяких порушень інспектор не провів.

Куди повезли машину ми ще покажемо, а поки рахуємо кількість порушень. На цих розподільних лініях паркуватися заборонено. Втім, більшість водіїв, схоже, про це й гадки не має.

Тут тролейбус вивертає і тролейбусу повинно зручно виїхати.

Олена, водійка тролейбуса:

Дуже заважают пасажирів не можна посадити висадити, такою великою машиною як тролейбус під'їхати розвернутися маневри це забирає час.

І це - не єдиний випадок незнання правил.

Паркомат не працює! - А ви стоїте з порушенням! - До знака - заборонено. - Ну то випишіть мені штраф.

Щільний автомобільний трафік, затори та величезні проблеми з паркуванням. Це - все знайома картина для жителів мегаполісів, і зокрема - столиці. Чи змінив щось карантин? Перші кілька тижнів - так. Машин було менше, але зараз...

Коли припаркуватися в центрі вже зовсім ніде. То водії заїжджають в ось такі міжбудинкові двори. У центрі їх багато.

Щоправда деяким мешканцям так набридли непрохані гості, що в своїх дворах вони облаштували шлагбауми.

Тобто все - як у докарантинні часи. Коли ми знімали частину нашого матеріалу. І познайомилися з Філіпом, він не помітив паркомата і тоді його машину забрав евакуатор.

Філіп, водій:

Он же знак стоїть працює паркомат. Зона Р. ну за знаком правда но не било никаких запрещений. Грустно,обидно.

Водіям "подорож на евакуаторі" коштує 1270 гривень. Плюс штраф - 550 гривень та послуги штраф-майданчика - приблизно півтори сотні на день.

А ось це одне з місць, куди везуть евакуйовані машини. штрафмайданчик за 12 кілометрів від центру Києва.

Сюди 2 місяці тому привезли й автівку Філіпа.

Только документі а шо ж машину не заберут. Нада специальна бумага.

Нужно бумажку сначала подписать взять где то у ни там.

Річ у тім, що муніципали везуть евакуйовану автівку на один зі штрафмайданчиків Національної поліції. Аби туди потрапити, потрібно мати документи. Копію акту про евакуацію та квитанцію про сплату штрафу

Ось такий вигляд до карантину мало місце, де можна було отримати заповітний документ. Тут виписують штрафи. Це кабінет номер п'ять у головному управлінні поліції Києва. Після вихідних - черга. Всі в телефонах, у додатку, в якому теоретично можна простежити, куди повезли машину. Але до карантину застосунок не працював.

Вот нажимаю профіль і нічого не відбувається. - Ну да.

Вроди би как все хорошо. Система начинает висеть. Все дальше никаких вариантов нету. Тоесть и так пару минут.

Та на час карантину електронне врядування - справа "національної безпеки". Тож додаток таки довели до пуття. Після вихідних тепер жодної черги. У коридорі лише кілька людей. Усі документи тепер онлайн: і техпаспорт, і посвідчення водія, і штрафи.

Аліна Ярош, заступниця начальника інспекції з паркування:

Вводимо просто номер транспортного засобу, підтягує три кроки по оплаті штрафу за постанову за порушення правил дорожнього руху - оплата евакуації та оплата штраф майдана і все.

Аліна Ярош із інспекції паркування розповідає: за час карантину кількість евакуйованих машин - не зменшилася. Все тому, що люди почали більше їздити. Пересіли на власні авто або почали брати машини в оренду, але так і не вивчили правил. А незнання помножене на нахабство дорівнює: паркуванню на перехрестях, переходах та виїздах.

Аліна Ярош, заступниця начальника інспекції з паркування:

Постійне блокування люди під'їжають до лікарень блокують виїзд швидкої допомоги, тому ми були вимушені чергувати біля лікарень.

Більшість водіїв узагалі не сплачують за парковку. Та й паркомісць бракує. Особливо у великих містах. Приміром, у Києві - 50 тисяч муніципальних паркомісць, ще 300 тисяч - де паркування не заборонене.

Костянтин Андріюк, активіст:

Для такого великого міста це мало. потрібно робити аудит цих місць. Потрібно в деяких місцях знімати знак парковка зупинка заборонена, ну де вони дійсно непотрібні.

А от хто точно виграє від порушень - це міський бюджет. За рік роботи евакуаторів оштрафували понад 12 тисяч водіїв. А міська скарбниця отримала майже 6 мільйонів гривень.