В Украине запустили базу опасной непищевой продукции "Увага". Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что на сайте можно проверить, безопасна ли та или иная продукция.

База "Увага" включает следующие категории товаров:

детские товары;

строительные изделия и материалы;

промышленные изделия и оборудование,

топливо

медицинские изделия,

моющие средства

электрические и электронные приборы;

пиротехнические изделия.

При этом сайт имеет три раздела:

потребителям

бизнесу

органам рыночного надзора.

Кроме того, на сайте базы можно узнать, как покупать товары он-лайн безопасно, что делать в случае приобретения опасной продукции, куда обращаться в случае нарушения прав покупателя, какие документы нужны для продажи товаров на рынке Украины, полезные ссылки для инспекторов и прочее.

На сайте также указаны контактные данные всех органов рыночного надзора и сферы их полномочий, что позволит каждому без лишних проблем обратиться в соответствующий орган за помощью или советом, сообщили в Минэкономики.

Ранее мы писали о том, что некоторые товары стали дороже.