Опасны для жизни: в Украине появилась база "товаров-убийц" [ Редактировать ]
В Украине запустили базу опасной непищевой продукции "Увага". Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины.
Отмечается, что на сайте можно проверить, безопасна ли та или иная продукция.
База "Увага" включает следующие категории товаров:
- детские товары;
- строительные изделия и материалы;
- промышленные изделия и оборудование,
- топливо
- медицинские изделия,
- моющие средства
- электрические и электронные приборы;
- пиротехнические изделия.
При этом сайт имеет три раздела:
- потребителям
- бизнесу
- органам рыночного надзора.
Кроме того, на сайте базы можно узнать, как покупать товары он-лайн безопасно, что делать в случае приобретения опасной продукции, куда обращаться в случае нарушения прав покупателя, какие документы нужны для продажи товаров на рынке Украины, полезные ссылки для инспекторов и прочее.
На сайте также указаны контактные данные всех органов рыночного надзора и сферы их полномочий, что позволит каждому без лишних проблем обратиться в соответствующий орган за помощью или советом, сообщили в Минэкономики.
Ранее мы писали о том, что некоторые товары стали дороже.
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