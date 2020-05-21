США дополнительно выделят Украине 1 млн долларов для борьбы с COVID-19 [ Редактировать ]
В четверг, 21 мая стало известно, что Соединенные Штаты Америки предоставляют Украине дополнительно 1 млн долларов для противодействия эпидемии коронавируса. Средства будут предоставлены через Агентство США по международному развитию
Об этом сообщает посольство США в Украине.
Эту помощь предоставят для приобретения связанных с эпидемией товаров, включительно с медицинским оборудованием и снабжением.
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