В четверг, 21 мая стало известно, что Соединенные Штаты Америки предоставляют Украине дополнительно 1 млн долларов для противодействия эпидемии коронавируса. Средства будут предоставлены через Агентство США по международному развитию

Об этом сообщает посольство США в Украине.

Эту помощь предоставят для приобретения связанных с эпидемией товаров, включительно с медицинским оборудованием и снабжением.

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