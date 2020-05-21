В четверг, 21 мая, министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что украинские сезонные работники в Польше смогут начать работать без соблюдения двухнедельного карантина. Об этом сообщает RMF24.

"Мы до конца не знаем, какими будут масштабы явления и сколько этих рабочих из-за восточной границы приедет в Польшу", - сказал Ардановский.

По словам министра, нехватка сезонных работников в связи с пандемией поражает страны на западе Европы, а его ведомство пытается помочь польским фермам в решении этой проблемы.

В частности, были введены существенные послабления для работников из-за восточной границы. Он отметил, что иностранцы, которые приезжают на сельхозпредприятия, могут во время карантина выполнять работу с первого дня пребывания, чего нет в других отраслях.

Ардановский добавил, что из государственных средств нельзя проводить тестирование иностранных работников на коронавирус, потому что это было бы незаконной государственной помощью.

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Наконец, он призвал поляков, которые в данный момент не работают, рассмотреть возможность работы по сбору урожая.

"Это элемент солидарности с фермерами, это также элемент сбора тех урожаев, которые Провидение дало нам, а также предотвращения дефицита продовольствия, особенно ценного, и повышение цен в магазинах", - резюмировал Ардановский.

Напомним, карантин в Украине продлен до 22 июня. Пять этапов ослабления карантина будут вводиться постепенно. Минздрав разъяснил, что и на каком этапе будет разрешено.