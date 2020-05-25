Коронавірус в Україні: оновлена статистика та прогнози [ Редактировать ]
259 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби. Про це повідомив керівник МОЗ Максим Степанов. Найбільше нових заражень за останню добу, традиційно, - у Чернівецькій області - 45, Львівській - 27 та Києві - 29.
Жодного інфікованого не виявили в Луганській, Сумській, Херсонській і Полтавській областях. Тож загалом від початку епідемії в Україні захворіло 21 245 людей. 623 випадки - летальні, одужали - сім тисяч 234 людини. Щодо проведення в Україні масових заходів, зокрема, великих концертів, то Максим Степанов припустив, що це питання зможуть розглянути ближче до 22-го червня.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Виходячи з нашої епідеміологічної ситуації, постанови щодо карантину на території країни, який продовжено до 22 червня, проведення масових заходів не передбачене на таких етапів, які у нас є сьогодні або тому етапі, який у нас буде з 1 червня чи після 10 червня. Ми можемо про це говорити ближче до 22 червня.
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