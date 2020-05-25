259 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби. Про це повідомив керівник МОЗ Максим Степанов. Найбільше нових заражень за останню добу, традиційно, - у Чернівецькій області - 45, Львівській - 27 та Києві - 29.

Жодного інфікованого не виявили в Луганській, Сумській, Херсонській і Полтавській областях. Тож загалом від початку епідемії в Україні захворіло 21 245 людей. 623 випадки - летальні, одужали - сім тисяч 234 людини. Щодо проведення в Україні масових заходів, зокрема, великих концертів, то Максим Степанов припустив, що це питання зможуть розглянути ближче до 22-го червня.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: