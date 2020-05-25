Найразючіше зниження під час карантинних заходів зафіксоване у переробній галузі

Національний банк України посилив офіційний курс гривні. Долар здешевшав на півтори, євро на 30 копійок. НБУ продовжує активно купувати і продавати валюту з метою контролювати курс гривні. Про економічну складову карантину Геннадій Вівденко.

Промислове виробництво в Україні у квітні упало на 16%. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Такі дані держслужби статистики. Найразючіше зниження під час карантинних заходів зафіксоване у переробній галузі. Зокрема найбільш показова ситуація в автомобілебудуванні. За квітень в Україні вироблено лише 59 автівок.

Україна погіршила свої позиції серед виробників сталі, згідно з даними світової асоціації виробників цієї продукції за квітень цього року.

Вітчизняні виробники перемістилися з 12 на 15 місце у світовому рейтингу. Зафіксоване падіння виробництва на 31 відсоток. У трійці лідерів азійські країни Китай, Японії та південна Корея. Загалом світове виробництво знизилося через пандемію на більш ніж 10%.

У другій декаді травня збільшилися попит та обсяги виробництва електроенергії. Це за даними аналітиків Нацбанку засвідчує поступове відновлення економічної активності після послаблення карантинних заборон. Щоправда, порівняно з минулим роком, спад у виробництві електроенергії залишається значним мінус 11 відсотків.

Окремо повідомляється, що комерційні банки поступово відновлюють роботу тих відділень, які були тимчасово призупинені на початку карантину. Так, якщо упродовж березня-квітня працювало близько 75% відділень, то зараз ця кількість зросла і сягає 84 відсотки.

В Мінсоцполітики розглядають можливість уведення щомісячної надбавки для пенсіонерів, старших за 75 років. Як заявила голова відомства Марина Лазебна, додаток до пенсії може становити 500 гривень. Зараз у міністерстві розглядають можливість юридичного впровадження цієї ініціативи.