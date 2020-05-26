На Закарпатье на огородах местных жителей градом уничтожены урожаи. Об этом сообщил сайт города Ужгорода.

Так, пользователи соцсетей делятся фотографиями своих огородов, которые изувечил град. В частности, непогода вчера разгулялась в селе Тарасовка Тячевского района.

Очевидцы сообщают, что град фактически уничтожил урожай огурцов, фасоли и свеклы. Люди жалуются, что полностью утрачены результаты тяжелого труда.

Ранее мы писали о том, что аномальная погода убила урожай фруктов в Украине. А на Николаевщине дикие орхидеи оказались под угрозой из-за засухи.