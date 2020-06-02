Легенда української музики Мирослав Скорик пішов із життя [ Редактировать ]
Його "Мелодію ля-мінор" називають духовним гімном України, ще юнаком він написав музику до "Тіней забутих предків", а його оперу благословив сам Папа Римський. Легенда української музики Мирослав Скорик пішов із життя. Видатного композитора згадують його колеги та учні.
У мене абсолютно музичний слух і радила мене віддати в музичну спеціалізовану школу, тоді я ще не знав, захочу чи ні.
Його ідеальний слух і музичні здібності першою помітила сестра бабусі, всесвітньо відома оперна співачка Соломія Крушельницька. Саме із цієї школи і розпочалась композиторська кар'єра львівського "моцарта". Потім - консерваторія. І вже у 26 років Скорик створив музику до фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".
Згодом композитор напише сотні творів. Серед них - музичне оформлення до понад сорока фільмів та балету. Він стане чи не першим у Європі автором десяти скрипкових концертів.
Любов Кияновська, біограф:
Він відредагував твори чи не усіх найвидатніших українських композиторів, симфонію Лисенка, оперу Вахнянина, Купала, він відчував не тільки свою музику, а й інших композиторів.
Серед всесвітньо відомих творів Мирослава Скорика - опера "Мойсей" за поемою Івана Франка та "Мелодія ля-мінор".
Кабінет у Львівській філармонії, де працював маестро, нам відчиняє його колега і друг - Іоланта Пришляк.
Іоланта Пришляк, голова правління Академічного молодіжного симфонічного оркестру "INSO- Львів":
Відносився до людей і боявся їх образити і дошукував слова, був толерантним дипломатичним, і дуже добрим. Завжди говорив, любима фраза, я не злопам'ятний, я отзивчивий.
Як педагог, Мирослав Скорик виплекав не одне покоління митців.
Іван Небесний, композитор, учень Мирослава Скорика:
З одної сторони він дуже багато вимагав він учнів проходження повністю всього композиторського ремесла, який учень має пройти. З іншої сторони він стояв горою за своїх учнів, він завжди говорив, якщо мій студент не ходить на пари значить студент працює.
Не просто учителем, а батьком Мирослава Скорика, вважає директор Львівської філармонії Володимир Сивохіп. Пліч-о-пліч вони пропрацювали 35 років.
Володимир Сивохіп, генеральний директор Львівської національної філармонії:
Він довірив свою квартиру, казав, я розумію ви не маєте де жити, будьте ніби трошки добрим сторожем у мене дома і таким чином між нами встановлювались з одного боку професійні відносити, а з другого буку він дійсно я був далеко від дому тривалий час, він ставав мені як батько.
Авторським концертом Мирослава Скорика восени планували відкрити сезон у Львівській філармонії.
Тепер там обіцяють - концерт таки організують, хоч і без маестро, проте на його честь.
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