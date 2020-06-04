Аксесуари для захисту проти вірусу. У Туреччині волонтери на 3D-принтері виготовляють пристрої, які допомагають убезпечитися від інфікування.

Серед них - інструменти, за допомогою яких можна відчиняти двері, не торкаючись ручки. А ще допоміжні елементи для масок, як-от: фіксатор для носа та кріплення для резинок, щоб не натирати вуха. Активісти хочуть надрукувати та роздати в Стамбулі понад 1000 таких комплектів.