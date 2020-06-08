Поширення коронавірусу в Україні пригальмувало. Після майже тижня збільшення показників, добова кількість підтверджених нових випадків склала

463, на 22 особи менше, ніж днем раніше. Тож за минулу добу маємо менше хворих і менше померлих, втім і менше тих, хто видужав, практично на сотню. Що стосується високих показників інфікувань протягом минулого тижня, то у Міністерстві охорони здоров'я пояснили: українці недостатньо сумлінно дотримуються протиепідемічних рекомендацій.

Також в установі нагадали, що адаптивний карантин діятиме до 22 червня, однак у разі зростання захворюваності цю дату можуть переглянути. Тим часом чиновники готуються до наступного етапу послаблення карантину: зокрема, дозволять відкритися базам відпочинку.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: