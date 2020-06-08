У Броварах дитсадок став центром спалаху коронавірусу [ Редактировать ]
А далі ми покажемо вам на прикладах, як статистика контрастує із реальністю. І чи дотримуються карантинних обмежень мешканці найпроблемніших регіонів?
Отже, Київ та Київська область. У містечку біля столиці - Броварах - спалах коронавірусу в дитячому садочку "Калинка", який лише тиждень тому запрацював. У дев'яти дітей та трьох дорослих офіційно підтверджено діагноз. Двоє малюків зараз у лікарні, решта вдома. Дитсадок зараз на обсервації.
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