А далі ми покажемо вам на прикладах, як статистика контрастує із реальністю. І чи дотримуються карантинних обмежень мешканці найпроблемніших регіонів?

Отже, Київ та Київська область. У містечку біля столиці - Броварах - спалах коронавірусу в дитячому садочку "Калинка", який лише тиждень тому запрацював. У дев'яти дітей та трьох дорослих офіційно підтверджено діагноз. Двоє малюків зараз у лікарні, решта вдома. Дитсадок зараз на обсервації.