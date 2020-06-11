Родичі жертв коронавірусу звинуватили владу у злочинній бездіяльності [ Редактировать ]
Півсотні родичів жертв коронавірусу в Італії судитимуться з владою. Вони звернулися із заявами до прокуратури міста Бергамо, що у Ломбардії - там недуга завдала найбільшого удару. Рідні померлих звинувачують високопосадовців країни у запізнілій реакції на спалах COVID-19, а також у зменшенні коштів на потреби медицини у Ломбардії.
Прокуратура Бергамо вже почала розслідування.
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