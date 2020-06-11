Півсотні родичів жертв коронавірусу в Італії судитимуться з владою. Вони звернулися із заявами до прокуратури міста Бергамо, що у Ломбардії - там недуга завдала найбільшого удару. Рідні померлих звинувачують високопосадовців країни у запізнілій реакції на спалах COVID-19, а також у зменшенні коштів на потреби медицини у Ломбардії.

Прокуратура Бергамо вже почала розслідування.