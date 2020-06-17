На Донбасі поранено українського армійця [ Редактировать ]
До подій на східному фронті. Цієї ночі на Донбасі поранено українського армійця. Попередньої доби російські окупанти знову гатили із заборонених калібрів. Зі 122-міліметрових артилерійських систем - обстріляли наші позиції неподалік Новозванівки.
Із мінометів - атакували оборонців Кримського та Новоолександрівки на Луганському напрямку, і захисників Пищевика - на Донецькому. Загалом дев'ять порушень режиму тиші.
Сьогодні зранку противник поновив мінометні обстріли Оріхового, і з гранатометів вів вогонь поблизу Луганського. У нашому війську від початку доби без втрат.
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