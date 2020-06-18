У Чехії кільком десяткам українських заробітчан не заплатили за роботу. Завод, де вони працювали, надіслав гроші - посереднику, а той - не дав людям ані копійки. Мовляв, банківські рахунки - заблоковані. На знак протесту один із українців оголосив голодування. Мар'яна Мартин - далі.

Чеське місто Добржиш. Поблизу місцевого заводу майже тиждень живе закарпатець Ярослав Чепа. Це його акція протесту - шість днів чоловік голодував. Вимагав виплатити українським заробітчанам зароблене.

Ярослав Чепа, засновник громадської організації "Іноземець не раб":

От тут це місце де я буду сидіти і чекати вирішення цього питання це питання, яке ми мусимо довести до кінця. Тому я тут буду до тих пір, поки кожна коруна не буде повернута тій людині яка працювала тут.

Ярослав уже не перший рік на заробітках. У лютому створив громадську організацію "Іноземець не раб". Буквально за кілька днів українці масово почали звертатися до нього. І у всіх - подібні історії.

Іван, заробітчанин:

За февраль за март зарплату не получил, там зарплата за 40 тисяч.

Люди, які місяцями працювали на заводі, заробленого не отримали. Керівництво заводу запевнило: гроші виплатили посередникові. А Той розказав: розрахувалися невчасно, бо... кошти заблоковані.

Це сталося через те, що Bobcat не заплатив вчасно. А коли вони надіслали мені рахунок у жовтні - у мене заблокувався мій банківський рахунок. Потім настав коронавірус і два місяці неможливо було нічого зробити.

Заробітчани оббивали пороги підприємців три місяці. Та марно.

Юрій, заробітчанин із м. Чернівці:

По сегодняшний день он отмораживается, говорит - мне перечислен Bobcat. Я получу, я вам дам, короче вот такое. Завтраками кормит каждый день.

За підрахунками активістів, борг перед українськими заробітчанами сягнув пів мільйона гривень. Після того, як до цієї історії долучилися ЗМІ, посередник вирішив таки виплатити гроші.

Ярослав Чепа, засновник громадської організації "Іноземець не раб":

Зараз мені передзвонив наш юрист і сказав, кошти вже поступили нам на рахунок, перший транш. Тому на цьому я закінчую голодування, але не закінчую нашу справу.

Адже перерахували лише частину боргу, інше пообіцяли виплатити до кінця липня. У соцмережах є спільноти, де чи не щодня викладають подібні історії.

Ярослав Чепа, засновник громадської організації "Іноземець не раб":

До нас надходять десятки скарг кожного дня, і не тільки тут це коїться свавілля в Чехії ай ще в деяких країнах.

Чоловік радить ретельно підбирати компанії, з якими працюватимете, щоб не довелося влаштовувати голодування.