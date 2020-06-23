В трех областях Украины ужесточат карантин [ Редактировать ]
Во Львовской, Волынской и Закарпатской областях могут ввести более жесткие ограничения. Именно в этих регионах за последние трое суток значительно возросло количество новых случаев COVID-19.
Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Наиболее критическая ситуация относительно возможности внедрения более жестких ограничений у нас в западных регионах. В частности в Закарпатской, Львовской, Волынской областях", - заявил Ляшко.
Отметим, что сегодня во Львовской области подтвердили 240 новых случаев заражения, в Волынской - 42 и в Закарпатской - 103.
При этом в Закарпатской и Черновицкой областях - загруженность коек свыше 50%.
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