Власть и национал-радикалы ведут кампанию террора и убийств политических противников [ Редактировать ]
Монополия на насилие и убийство - в руках национал-радикалов. Украинскую власть и Президента Украины эта ситуация полностью устраивает.
Покушение на убийство харьковского активиста "Партии Шария", угрозы и планомерная открытая подготовка других террористических актов, таких как акция 25 июня у офиса Политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Харькове, которую уже анонсировали представители "Нацкорпуса", - это все звенья одной цепи.
Власть понимает собственную политическую несостоятельность, как и высокую вероятность своего поражения на предстоящих выборах. Именно поэтому, стремясь сохранить свое положение, и идет по пути режима Порошенко, преследуя неугодных за их политическую позицию. Так что Президент Зеленский несет полную персональную ответственность за разгул радикализма и террор в отношении инакомыслящих.
Национал-радикальные силы получили карт-бланш на нападения, террор, поджоги и убийства. Они осознают свою абсолютную безнаказанность и вдохновляются примерами открытых и циничных убийц, которые не только не несут ответственности за совершенные преступления, но и становятся "героями" при полном, импотентном попустительстве правоохранительных органов, власти в целом и лично Президента. Они видят беспомощность судов, нерешительность полиции и безнаказанность тех, кто забрасывает взрывпакетами офис "Оппозиционной платформы - За жизнь" в то время, как полиция задерживает представителей службы безопасности партии.
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет: власть обязана немедленно и жестко остановить национал-радикальный терроризм, задержать и привлечь к ответственности преступников.
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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