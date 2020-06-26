Вакцина проти COVID-19 може не з'явитися - ВООЗ [ Редактировать ]
У ВООЗ не гарантують, що вчені взагалі створять ефективну вакцину проти COVID-19. Про це заявив Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус.
Також він зазначив, що навіть, якщо сироватка таки з'явиться, існує ймовірність, що вона не буде доступна всім, щонайменше, протягом року.
Як аргумент Гебреїсус сказав, що вакцини проти штаму коронавірусу у світі ніколи не було. Наразі у кількох державах досліджують понад 100 розробок та випробувань можливих щеплень проти коронавірусу.
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