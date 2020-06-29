Після майже тижневого піку рівень захворюваності на COVID в Україні почав знижуватися. За добу 646 нових випадків. Найбільше з них на Львівщині та Закарпатті. Вилікувалось протягом доби небагато - лише 93 українці.

А в Кабміні склали карту регіонів, які найбільш готові до чергового послаблення карантину. Оцінювали за завантаженням лікарень, кількістю тестів та виявлених інфікованих.

На думку урядників, найбезпечніші зараз - центральні регіони, зокрема, Черкаси, Кропивницький, Дніпро та Полтава.

А от на заході, в Одесі, столиці та східних областях скасовувати обмеження ще зарано. Зокрема, на Донеччині та Луганщині - через те, що відкрили КПП з тимчасово окупованими територіями.

А ті, хто в'їжджає на підконтрольну Україні територію обов'язково мають пройти ПЛР-тест. Якщо результат негативний - самоізоляція не обов'язкова.