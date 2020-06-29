Німці закликали дотримуватись карантину видовищною інсталяцією [ Редактировать ]
Коронавірус - стосується кожного. У парку німецького Франкфурта встановили інсталяцію - нагадування про небезпеку. 111 манекенів, обклеєних червоними та білими стрічками - символізують звичайних людей, яких зачепив COVID.
Задум автора, аби перехожі на мить зупинилися перед яскравими фігурами і усвідомили, що хвороба насправді ближче, ніж здається. Вона нікуди не зникла, і потрібно бути дуже обачними. Адже наше життя прекрасне, але таке вразливе.
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