Виставка, присвячена творчості французького актора Луї де Фюнеса відкриється незабаром у Парижі. На весь світ він прославився передусім як актор комедійних ролей. Що ж там показуватимуть - далі в сюжеті.

Ален Крюгер, куратор виставки:

У стрічці "Пік-пік" в одному з епізодів Луї де Фюнес 15 разів змінив вираз обличчя лише за три секунди! Його талант вражає всіх і досі.

Саме такі асоціації викликає постать французького актора-комендіанта Луї де Фюнеса в багатьох поціновувачів кіно. Тут, у будівлі Французької сінематики в Парижі, яка, до слова, є одним з найбільших кіноархівів у світі організували виставку, присвячену таланту та творчості актора. Для відвідувачів її відкриють уже за два дні. Усе для того, щоб не лише нагадати про персону Луї де Фюнеса, а й розкрити його як актора для наступних поколінь.

Ален Крюгер, куратор виставки:

Ми подумали, що буде чудово, якщо кожен зможе завітати до будинку кіно та подивитися на найвідомішого французького коміка, який залишається кіногероєм щонайменше для п'ятьох поколінь. А ця будівля - ніби його дім.

Стрічки Луї де Фюнеса на екранах, воскова фігура комісара Поля Жюва з фільму "Фантомас", автівки, реквізити з кінознімань і багато портретів актора це все вже незабаром зможуть побачити всі охочі. За словами організаторів, мета виставки показати, наскільки творчість Луї де Фюнеса актуальна й донині.

Ален Крюгер, куратор виставки:

Його персонажі виходять за часові рамки. Він досі популярний, однак відрізняється від інших. Приголомшує й те, що його гумор і акторська гра ніколи не виходять із моди.

Луї де Фюнес - відомий на весь світ актор. Знімався переважно у французьких кінокомедіях у "45 та "82 роках. Він прожив 68 років і помер у 1983. Останньою його роботою була кінострічка "Жандарм і Жандарметки". Цікавим, зокрема, було захоплення актора - садівництво. Він навіть вивів окремий - новий - сорт троянди. Квітку назвали на його честь - Луї де Фюнес.