В Україні за добу зафіксували 638 випадків зараження коронавірусом [ Редактировать ]
14 українців померли минулої доби від ускладнень коронавірусної хвороби. Усього зафіксовано 638 нових випадків зараження. Найбільше інфікованих - на Львівщині, Закарпатті та в Києві.
Загалом, від початку епідемії в Україні вірус підхопили майже 55 тисяч людей. Половина з них досі хворіє. У МОЗі вкотре закликали громадян дотримуватися карантинних рекомендацій.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Якщо вже сталась така ситуація і є відповідні ознаки коронавірусної хвороби, тобто всі такі важкі ознаки, то вам треба викликати екстрену медичну допомогу. Набирати 103 - розповісти про свої ознаки.
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