Наивысшая безопасность: бабушка "купала" внука на поводке (видео) [ Редактировать ]
В Запорожской области бабушка купала внука в море, держа его на поводке.
Об этом сообщает РИА Мелитополь.
По информации, вокруг пояса ребенка привязана веревка, которую в руках держит женщина. Если внук начнет тонуть, бабушка сможет его легко вытащить.
Для того, чтобы вернуть своих драгоценных внуков домой живыми, здоровыми и, конечно, поправившимися все способы хороши.
Читайте еще, бабушка гуляла с коляской и ехала на гироскутере. Забавный инцидент произошел в Запорожье.
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