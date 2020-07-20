В Запорожской области бабушка купала внука в море, держа его на поводке.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

По информации, вокруг пояса ребенка привязана веревка, которую в руках держит женщина. Если внук начнет тонуть, бабушка сможет его легко вытащить.

Для того, чтобы вернуть своих драгоценных внуков домой живыми, здоровыми и, конечно, поправившимися все способы хороши.

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