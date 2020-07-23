Реформа газового ринку. Вже з 1 серпня уряд відпустить ціни на газ у вільне плавання і зніме цінові зобов'язання з постачальника палива. Українці отримають можливість - самостійно обрати цього постачальника.

Але чи буде з кого обирати? Які гарантії даватимуть компанії? І зрештою що робити, аби не заплутатися в пропозиціях і тарифах? Наші кореспонденти розбиралися:

Електрочайник, хлебопечка, микроволновка, электродуховка. Все на електричестве. Ну, на газу ми можем яишницу пожарить и картошку.

Дорогий газ - використовувати економно. Побутово-фінансовий рецепт пані Віри із Запоріжжя - знайомий мільйонам українців.

Благодаря этому конечно виживаєм. Но если поднимуть цены на свет, буде конечно нам важко.

Вона з чоловіком, як і більшість пенсіонерів, за електрику, газ та його доставку платять справно. Вже звикли, що послуги з постачання палива - це окрема графа у квитанції. А от щойно родина дізналася - скоро таких постачальників буде багато.

Віра Попова, пенсіонерка:

Це даже тепер не поймеш, як його вибрать. Це надо кудась звертаться. Як можна вибрать поставщика газу? Єслі їх буде декілька. Це ж треба буде переоформлять документацію, заключать нові договора. Я не знаю. Для пенсіонерів це вообще проблема буде.

Що ж робити людям? І яку компанію обрати? Ми спробуємо пояснити все.

Найперше - терміни. Отже, держава пускає ринок постачання газу у вільне плавання вже за тиждень. З першого серпня.

Валентин Землянський, експерт у галузі енергетики:

Государство практически полностью дистанцируется от этого вопроса. Т.е, государство говорит, ребята - это дикий рынок. Я умываю руки. Вот как хотите так и живите.

Що це означає для нас з вами? А саме те, що на ринку має з'явитися n-нна кількість нових постачальників газу. У кожного має бути ліцензія.

Валентин Землянський, експерт у галузі енергетики:

Нет гарантированных поставщиков газа. Поставщик последней надежды - тот же НАК "Нафтогаз" Украины, который также собирается заниматься в том числе и поставками газа.

Постачальник останньої надії. Така практика існує в Європі. Це компанія, до якої може тимчасово звернутися споживач, допоки не обере собі постійного постачальника. Ця компанія має бути надійною. В Україні ж за право бути постачальником останньої надії боролися лише дві компанії. А фактично одна: "Нафтогаз" та його дочірня компанія.

Дмитро Марунич, експерт з енергетичних питань:

Вот эта дочерняя компания "Нефтегаза", которая победила и стала поставщиком "последней надежды" - она по сути является субъектом, который имеет доступ через "Нефтегаз" ко всем добываемым внутри государства Украины ресурсам газа. Мы видим создание монопольного поставщика ресурса.

Валентин Землянський, експерт у галузі енергетики:

То о чем говорит "Нафтогаз", - вы избавляетесь от газового крипацтва - это все чистой воды манипуляция. Потому что в принципе, поменять поставщика вы могли с 2015 года. Вопрос в том, найдете ли вы такого поставщика, который сможет поставлять газ по цене, которая вас устроит.

Ціна послуги - це, певно, найбільше, що хвилює людей. Тариф на газ залежатиме від ринку, і від цін світових. А от тариф на постачання буде встановлювати компанія. У "Нафтогазі" кажуть: будуть працювати з нульовою виручкою. Звучить гарно та чи реалістично? Невже компанія працюватиме собі у збиток?

Артем Компан, представник асоціації постачальників енергоресурсів:

Наводит на определенные мысли. И та формульная цена, которая была прописана, с той ценой, которой выиграл НАК "Нефтегаз", - она явно не соответствует тем критериям рыночным, которые были на тот период. Т.е, цена отличалась от рыночной порядка 200-300 гривен.

Віра Попова, пенсіонерка:

Все нове інтересне звичайно, но тільки ми боїмося, що завжди не в нашу сторону.

А тому експерти кажуть: поспішати змінювати постачальника газу не варто. Бо й нові правила гри на ринку ще не прописані чітко. Звернути увагу варто на кілька критеріїв: наявність ліцензії та потужностей. В Україні зараз працюють кілька десятків компаній. Та розвинена інфраструктура для обслуговування є тільки в "Регіональної газової компанії", з єдиною всеукраїнською платформою 104.ua для споживачів. З особистим кабінетом та мобільним додатком.