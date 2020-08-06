Дедалі більше приводів залишатися у відпустці вдома і у європейців. Кількість хворих там теж зростає, а з перельотами - дедалі більше складнощів. Зокрема, Італія погрожує заборонити польоти бюджетного перевізника Ryanair. Мовляв, лоукостер порушує коронавірусні правила.

Як саме провинився Ryanair і які вимоги зараз діють у країнах ЄС для авіаперельотів?

Без ручної поклажі. Хоча, добре - можна одну сумку. Але тільки якщо її помістити її в стерильний бокс. Заповнювати лише половину місць у салоні літака. Хоча, якщо є хороша система очищення повітря, то можна й більше… вимоги до авіаперевезень італійська авіаційна влада за час пандемії змінювала не одноразово. І стежила за їх виконанням. Тепер взялась карати порушників. Пригрозила ірландському лоукосту заборонити польоти до країни:

Ryanair систематично порушував норми щодо Covid-19, які діють і запроваджені італійським урядом, щоб захистити здоров'я пасажирів. Не виконуються не лише обов'язки щодо дистанції перевезення пасажирів, але і умови щодо винятків з цього правила.

Не розсаджувати пасажирів через один Італія дозволила за умови наявності високоефективних фільтрів HEPA. Міжнародна асоціація повітряного транспорту розцінює їх як такі, що дозволяють кожні 2-3 хвилини повністю замінювати повітря в літаку. Майже усі великі авіалінії в ЄЄ мають такі фільтри. І з початком відновлення авіаруху, європейські пілоти запевняли - це гарантія безпеки.

Чарльз Базейл, пілот:

Літати дуже безпечно, оскільки ми досягли рівня фільтрації бактерій та вірусів, включаючи COVID-19, понад 99%. Я б ніколи не сів у літак, якби це не було безпечно. Повітря, яким я дихаю як пілот, таке ж, як у пасажирів.

Чи саме відсутність таких фільтрів і стала причиною догани - італійський регулятор не вказує. Проте в заяві йдеться про вимогу скоротити кількість пасажирів до 50%.

Серед інших правил - забезпечити посадку на літак без скупчення людей. А ще персонал та пасажири мають бути в масках та змінювати їх кожні 4 години. І такі вимоги усюди в ЄС. Буває, що їх недотримання стає причиною бійок на борту. Як от на рейсі з Амстердама до Ібіци минулої п'ятниці.

Сутичка виникла після того, як двоє британських пасажирів відмовились одягати маски. Один із них розпивав алкоголь і шумно поводився, турбуючи супутників. Вгамовували порушників інші пасажири - а після посадки літака їх забрала поліція.

Більшість авіаліній вимагають від пасажирів мати з собою маску і подбати про ще кілька - на заміну. Їх наявність перевіряють перед посадкою на літак. Як і температуру тіла пасажирів. Техніку для цього використовують найрізноманітнішу: від термочутливих камер спостереження в холах аеропорту, до дистанційних термометрів.

Корнелія Грассі, пасажирка:

Я навіть не помітила, коли вони нам міряли температуру. Я здивувалась, бо нічого до лоба не прикладали, і так далеко стояли, що я нічого не зрозуміла.

Ще одне коронавірусне нововведення - опитувачі від авіаліній. Часто пасажирів просять заповнити форми, у яких вони засвідчують, що не мали контактів із хворими на Covid за останні 2 тижні. І просять повідомити авіакомпанію, якщо протягом 8-10 днів після польоту з'являться якісь симптоми.

Які правила вводити - кожна країна або ж перевізник вирішує сам. Євросоюз, звісно, має загальні рекомендації для усіх, але суть їх зводиться до одного: перельоти мають бути безпечними для пасажирів. І що більше заходів вживає перевізник, то краще.